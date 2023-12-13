«У нас с этим все понятно»: Медведев выразил поддержку Путину от ЕР Медведев: ЕР поддерживает кандидатуру Путина на президентских выборах

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Владимир Путин

Партия «Единая Россия» поддерживает кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, заявил ее председатель Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке «Будущее России». По его словам, которые приводит РИА Новости, фигура президента в РФ консолидирует страну.

У нас здесь с этим все понятно. Для нас, я имею ввиду для тех, кто собрался в этом зале, для тех, кто поддерживает курс «Единой России». Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина, — сказал Медведев.

Между тем ранее стало известно, что Центризбирком получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей. Из них нижестоящим избирательным комиссиям будет направлено 32 млрд 846,7 млн рублей, у ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании останется 217,1 млн рублей. Еще 170 млн рублей будут распределены между государственными органами, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей. Выборы главы государства в России пройдут с 15 по 17 марта.

В Совете Федерации тем временем ожидают, что Россия во время президентских выборов в 2024 году столкнется с воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.