Режиссер Никита Михалков заявил корреспонденту NEWS.ru на собрании инициативной группы избирателей, что те россияне, которые не поддерживают президента РФ Владимира Путина, «либо глупы, либо вредны». По словам Михалкова, сегодня Путин – единственный реальный, мощный лидер мировой политики.
Сегодня Путин – единственный реальный, мощный лидер мировой политики. Те, кто его не поддерживают, либо неумны, либо вредны. Все остальные люди, которые понимают значение путина и его команды, благодаря которым страна в какой-то момент отошла от края пропасти, нарастила мышцы, удержалась в тяжелейшие моменты санкций, рассчитанных на то, чтобы эту страну истребить, это его заслуга и заслуга народа, который ему поверил. У нас нет другого лидера и не может быть, — заявил Михалков.
Михалков добавил, что его не волнует реакция Запада относительно Путина. По его словам, тут нужно понимать, что Запад будет мешать России и этому надо противостоять.
Ранее Михалков заявил, что спецоперацию России послал Бог. Он объяснил, что если бы российские власти не сделали «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем. Также Михалков посоветовал российским военным в зоне СВО избегать зависти и не бояться правды. Культурный деятель пояснил, что от зависти идет все «самое страшное» в человеке, а если испытывать страх перед правдой, то «никакого суверенного государства не будет».