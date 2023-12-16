«У нас нет другого лидера»: Михалков о Путине Михалков назвал «неумными» тех, кто не поддерживают Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Режиссер Никита Михалков заявил корреспонденту NEWS.ru на собрании инициативной группы избирателей, что те россияне, которые не поддерживают президента РФ Владимира Путина, «либо глупы, либо вредны». По словам Михалкова, сегодня Путин – единственный реальный, мощный лидер мировой политики.

Сегодня Путин – единственный реальный, мощный лидер мировой политики. Те, кто его не поддерживают, либо неумны, либо вредны. Все остальные люди, которые понимают значение путина и его команды, благодаря которым страна в какой-то момент отошла от края пропасти, нарастила мышцы, удержалась в тяжелейшие моменты санкций, рассчитанных на то, чтобы эту страну истребить, это его заслуга и заслуга народа, который ему поверил. У нас нет другого лидера и не может быть, — заявил Михалков.

Михалков добавил, что его не волнует реакция Запада относительно Путина. По его словам, тут нужно понимать, что Запад будет мешать России и этому надо противостоять.

Ранее Михалков заявил, что спецоперацию России послал Бог. Он объяснил, что если бы российские власти не сделали «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем. Также Михалков посоветовал российским военным в зоне СВО избегать зависти и не бояться правды. Культурный деятель пояснил, что от зависти идет все «самое страшное» в человеке, а если испытывать страх перед правдой, то «никакого суверенного государства не будет».