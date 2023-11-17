«У нас хорошая погода»: Путин сравнил российскую экономику с европейской Путин: рост российской экономики к концу года превысит 3%

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Владимир Путин

«Погода» в отечественной экономике, в отличие от европейской, хорошая, заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур, трансляция которого ведется на сайте Кремля. По его словам, экономический рост к концу текущего года превысит 3%.

У нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%. К году (годовому показателю. — NEWS.ru) будет свыше 3% <...> И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство, — сказал президент.

Ранее западные СМИ отмечали, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года. Ущерб от западных санкций российскому бизнесу удалось компенсировать за счет нестандартных решений. Кроме того, Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти США не прекращают свои санкционные устремления. Однако, по его словам, Россия успешно адаптируется к рестрикциям. Также Песков назвал голословными обвинения США в сторону России и Китая в обходе санкций против КНДР.