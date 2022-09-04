«У кого кольт, тот и прав»: Песков — о ковбойской политике США Песков: Россия вынуждена отвечать на эгоизм ЕС и ковбойские действия США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Размежевание между Россией и Европой существовали всегда, и в понимании Запада Москва никогда не была «с ними», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Кроме того, по его словам, Вашингтон не испытывал «дефицита настойчивости», чтобы говорить Брюсселю, что делать, а в случае несогласия — угрожать последствиями. Это вынуждает РФ отвечать на действия Запада, подчеркнул представитель Кремля.

Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицита настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, — считает Песков.

Представитель назвал такой подход эгоистичным. Он добавил, что России нужно учиться отвечать Западу на «их языке, чтобы им было понятно», хотя она всегда была «сторонницей международной гармонии» и не стремилась «антаганизировать» себя с кем-то.

По мнению представителя Кремля, «подспудное размежевание» было всегда, поскольку страны Запада никогда не воспринимали Россию «с ними вместе». Песков считает, что это необходимо понять сейчас и не предаваться «розовым мечтам» дальше.

Ранее Песков пригрозил ЕС серьезным ответом в случае ограничений по визам. По его словам, в случае принятия ограничительных мер Москва предпримет серьезные ответные шаги, которые могут быть неприятны для россиян.