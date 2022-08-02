«У «Газпрома» выясняйте»: Песков о турбине для «Северного потока» Песков: в Кремле не знают о местонахождении отремонтированной турбины для «Северного потока»

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о местонахождении турбины для «Северного потока», которая должна быть возвращена РФ после ремонта в Канаде, сообщает ТАСС. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос «Газпрому».

Этого я вам точно не могу сказать, это у «Газпрома» выясняйте, — ответил Песков.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG временно остановила обе нитки газопровода для проведения плановых профилактических работ. «Северный поток» проходил тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» использовал лишь 40% мощности — в начале лета «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве объяснили, что проблема связана с тем, что турбина Siemens не возвращена в РФ после ремонта в Канаде. Оттава отказывалась передавать ее Берлину из-за санкций против РФ.

Впоследствии агентство Reuters сообщило, что турбина застряла при транзите в Германии из-за отсутствия разрешения на транспортировку со стороны России. Турбина, предназначенная для компрессорной станции «Портовая», 17 июля была доставлена в немецкий город Кельн.