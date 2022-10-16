У депутатов есть вопросы к генералам На 17 октября в Госдуме запланировано проведение закрытого заседания с приглашением руководства Минобороны

Фото: duma.gov.ru

На 17 октября в Госдуме было запланировано проведение закрытого заседания с приглашением руководства Минобороны. Впрочем, если по объективным причинам оно будет отложено, такого прямого разговора в ближайшем будущем генералам все равно не избежать. Тем более что в рядах наших отцов-законодателей немало людей с боевым и даже полководческим опытом. А потому возможные ссылки приглашенных на дилетантизм оппонентов и незнание военной специфики выглядели бы весьма неловко.

Между тем народных избранников волнуют те же проблемы что и все наше взбудораженное общество в целом. Собственно, заранее наболевшие вопросы можно разделить на несколько групп.

К первой группе логично отнести проблемы снабжения действующей армии, логистики, связи тыла с передовой, наличия на складах всего необходимого для обеспечения интенсивных военных действий. Подобные вопросы, что называется, встали во весь рост с началом частичной мобилизации. Когда вдруг выяснилось, что мобилизуемые покупают за свой счет броники и берцы. Словно мы вернулись во времена Московии и феодального ополчения. Некоторые губернаторы уже выразили готовность за счет местных бюджетов экипировать новобранцев. И это после значительного увеличения оборонных расходов и заверений выступавших в Госдуме представителей Минобороны, что все их запросы удовлетворены.

А ведь впереди зима. А значит, для трехсот тысяч мобилизованных потребуется и теплая форменная одежда. И даже захваченного многими термобелья явно будет недостаточно для того, чтобы успешно воевать в холода. А потому, видимо, депутаты могут поинтересоваться, готовились ли вообще в нашем Минобороны к потенциальному масштабному и затяжному конфликту. И тут, конечно, вопрос возможного аудита военных расходов просто витает в наэлектризованном воздухе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еще одна группа вопросов может касаться персональной ответственности военного руководства за возможные допущенные просчеты и неспособность адаптироваться к новым методам введения боевых действий. В частности, эксперты критикуют сохранение архаичной тактики передвижения колоннами, которые становятся добычей для вражеской артиллерии, наводимой на такие уязвимые цели дронами и космической разведкой. Явной неожиданностью для наших генералов стала и натовская тактика широкого применения легкой бронетехники, способной, используя особенности рельефа, передвигаться с высокой скоростью вместе с разведгруппами, которые выискивают слабости в нашей обороне.

Тайной за семью печатями остаются и кадровые решения, позволяющие «отличившимся» офицерам без особых карьерных потерь двигаться в тыл по горизонтали. Так, только на уровне слухов проходит информация о «чистках» в структурах материального обеспечения и замене руководства военных округов.

Надо полагать, не обойдут депутаты своим вниманием и вопрос появления на передовой самых современных вооружений, которые с гордостью уже не один год демонстрируются на всевозможных выставках и даже поставляются иностранным государствам. На деле же пехота месит глину вслед за Т-72 и бэтээрами еще советских моделей.

Не исключено, что в последний момент возникла еще одна проблема: явный «наезд» на наших военкоров, которые-де лезут не в свое дело, дилетантскими репортажами компрометируют нашу передовую военную мысль. А главное — выносят на публику «сор», который кто-то так и пытается «замести под ковер», отделываясь уже фактически мемами о «перегруппировке сил».

Так что депутатам будет о чем поговорить с людьми с большими звездами на погонах. Причем тон жесткого спроса может задать сам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Разговор, пусть и за закрытыми дверями, назрел.