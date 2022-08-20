У армии России появится больше «Цирконов» Шойгу: Минобороны начинает серийное производство гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Министерство обороны России начинает серийное производство гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас фактически она поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так, — заявил министр.

Ранее китайские журналисты назвали «Циркон» «убийственным» оружием армии России, у которого нет аналогов в мире. В издании Baijiahao отметили, что ни в одной армии мира пока нет систем, способных перехватить ракету, летящую со скоростью до 9 Махов.