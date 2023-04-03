«Тюремный паек»: в Госдуме раскритиковали потребительскую корзину россиян Депутат Арефьев назвал потребительскую корзину в России тюремным пайком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребительская корзина в России способна обеспечить лишь биологический минимум человека и представляет собой тюремный паек, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Она не отражает всех затрат прожиточного минимума, уверен депутат от КПРФ. Он добавил, что потребительская корзина в России в четыре раза меньше, чем в Британии, и в три раза меньше, чем в Германии.

Наша потребительская корзина в четыре раза меньше, чем в Великобритании, в три раза меньше, чем в Германии. Она не отражает всех затрат. Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паек, — заявил Арефьев.

Парламентарий подчеркнул, что потребительская корзина в России не учитывает культурный досуг и отдых, а также гендерные и возрастные различия в потребностях людей. Арефьев рассказал, что в Госдуме находятся на рассмотрении два законопроекта о ее расширении, но их принятие тормозится из-за проблем с экономикой. Однако депутат отметил, что партия КПРФ в любом случае будет настаивать на увеличении потребительской корзины.

Ранее выяснилось, что стоимость потребительской корзины в Санкт-Петербурге оказалась самой высокой по сравнению со всеми остальными российскими регионами. При этом Москва находится лишь на третьей строчке этого рейтинга, уступив даже подмосковным Химкам. Четвертыми по стоимости продуктовой корзины стали Мытищи, а пятым городом — Уфа. Также в десятку рейтинга попали такие города, как Екатеринбург, Краснодар и Казань.