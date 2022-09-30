«Наркотики»: Медведев об обращениях Зеленского, Столтенберга и Байдена Медведев: Зеленский умоляет НАТО ускорить начало Третьей мировой войны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал сегодняшние обращения президента Украины Владимира Зеленского, Генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена. По его словам, пока в России проходит праздник, на Западе — «тяжелые наркотики, деменция и цинизм».

У нас праздник. У них: тяжелые наркотики. Деменция. Цинизм, — написал Медведев.

По мнению главы Совбеза РФ, желание Зеленского ускоренно вступить в НАТО говорит о том, что украинский лидер «просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало Третьей мировой войны». Медведев добавил, что президента Украины «явно накрыло».

Затем Медведев удивился, что Байден вспомнил про Россию. Ему стало обидно, что США не признают присоединение к России новых регионов, поскольку они «могли найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации».

В заключение Медведев назвал Столтенберга, высказавшегося о том, что Украина исчезнет как государство, если перестанет воевать, «циничным мальчиком».

Ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев, — подытожил глава Совбеза.

Ранее днем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября. Он отметил, что фактически Украина давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

Американский президент же заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах. Он также заверил, что Вашингтон поддержит усилия Киева, направленные на возвращение территорий, и «привлечет Россию к ответственности».