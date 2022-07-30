«Тяжело больны»: Москалькова о состоянии пленных моряков в Измаиле Москалькова рассказала о тяжелом состоянии пленных моряков в украинском Измаиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале о состоянии моряков, которых насильно удерживают вблизи украинского города Измаил. По словам омбудсмена, в плену находятся 67 человек, трое из них пребывают в тяжелом состоянии, остальные члены экипажей дезориентированы в связи с постоянным нахождением в замкнутом пространстве.

Нахождение в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени крайне плохо сказывается на морально-психологическом состоянии людей, в прямом смысле слова сводит их с ума. Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность, — сообщила Москалькова.

Она подчеркивает, что у моряков есть еда, вода и предметы первой необходимости, однако им запрещено покидать суда. Омбудсмен обратилась к украинской стороне с просьбой вернуть моряков обратно в Россию. Речь идет об экипажах кораблей «Волго-Балт 225», «Омский-132», «Свирь», «Рондо», «Омский-6», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193».

Также она отметила, что ранее семь женщин-поваров удалось вернуть в Россию, поэтому стоит продолжать диалог с украинской стороной.

13 мая Следственный комитет России объявил, что запросит у уполномоченного по правам человека в РФ данные о российских моряках и гражданских судах, которые незаконно удерживаются на Украине. Представители СКР добавили, что проверят эту информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку.