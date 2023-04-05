«Тянет на дискредитацию»: в ГД усмотрели уголовную статью в выходке комиков Депутат Соловьев: пародия Оганесяна и Долгополова на смерть Татарского может считаться дискредитацией ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стендап-комикам Александру Долгополову и Гарику Оганисяну, которые разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге может грозить уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России, заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев. По его словам, самое печальное в их выступлении является не столько сама «шутка» про теракт, а то, что зал посмеялся над миниатюрой и аплодировал им.

Печально в этой истории не столько то, что комики высмеивают чудовищный по человеческим меркам теракт убийство нашего военкора патриота за его профессиональную деятельность, а, что в зале смех и аплодисменты, а не свист и презрение, с требованием немедленно удалить со сцены этих клоунов, которые своими действиями могут вполне потянуть на статьи по дискредитации наших героев, — считает парламентарий.

Он добавил, что комики и аплодировавшие им люди, находясь в тылу, защищены российской армией от ужасов войны, и аудитория на шоу не знают цену чести, отваги, достоинства, боевого братства, любви к своей Родине, а их моральные критерии далеки от понятия совесть и основаны на лицемерии и душевной пустоты.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.