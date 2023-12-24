«Ты совсем больна?»: Медведев поздравил Европу с католическим Рождеством Медведев накануне Рождества назвал Европу больной из-за конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в канун католического Рождества напомнил Европе о последствиях конфликта на Украине, назвав ее «больной». В социальной сети Twitter (X) он указал на инфляцию и отсутствие роста экономики региона, а также «шатающихся» по европейским улицам украинцах.

Постоянно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы с пособиями, превышающими пенсии европейцев, дегенеративные политики, кричащие о войне между Украиной и Россией до победы... Европа, привет! Что с тобой, ты совсем больна? С Рождеством! — написал Медведев.

Ранее стало известно, что рождественские подарки, присланные в Германию из России, могут быть конфискованы в целях соблюдения санкционного режима. В пресс-службе таможни ФРГ подчеркнули, что исключений для праздничных посылок не предусмотрено.

До этого депутат французского парламента лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян завил, что конфликт на Украине требует скорейшего урегулирования, в противном случае Европа может превратиться в пустыню. Он подчеркнул, что в стране стремительными темпами растет бедность, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к миру.