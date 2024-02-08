«Ты их слила?»: назван срок, который могут получить журналисты Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Прокуратура запросила бывшим сотрудникам медиагруппы Ксении Собчак Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву уголовные сроки от 7,5 до 8 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Что известно о деле, почему журналистов обвиняют в вымогательстве и могла ли Собчак слить коллег?

Сколько лет тюрьмы грозит журналистам Собчак

Прокурор запросил 8 лет колонии строгого режима для коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова и 7,5 года для авторов Telegram-канала «Тушите свет» — экс-главреда Tatler Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева — по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Прения проходят в закрытом режиме в Хамовническом районном суде Москвы.

Собчак назвала запрошенный прокурором срок «невероятной жестокостью», она выразила надежду на справедливость суда.

В чем обвиняют журналистов Собчак

Суханова и Романовского арестовали в октябре 2022 года. Уголовное дело связано с «блоками на негатив» — обязательствами не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. Следствие полагает, что фигуранты дела подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред репутации главы Ростеха Сергея Чемезова и его близким. Чтобы публикация не вышла, считает следствие, журналисты вымогали у него 11 млн рублей.

В ноябре того же года по этому же делу арестовали журналиста Тамерлана Бигаева. По данным Telegram-канала Baza, он администрировал «Тушите свет».

Собчак впоследствии приехала в офис госкорпорации и извинилась перед Чемезовым за своих сотрудников, отметив, что Романовский, Суханов и Бигаев «искренне сожалеют о произошедшем».

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) в зале заседаний Тверского суда Москвы

Кто говорит, что Собчак слила Суханова и Романовского

В ноябре Собчак стала гостьей стрима журналиста Олега Кашина (признан Минюстом РФ иноагентом). Журналистка в разговоре с коллегой заявила, что самое главное в сложившейся ситуации — судьба ее бывших коллег.

«Даже не знаю, что передать аудитории. Мне кажется, что сейчас самое главное — это судьба моих ребят, коллег. Чем и занимаюсь все эти дни», — сказала она.

Однако Кашин заявил, что Собчак могла слить коллег.

«Ну ты видела, что все восприняли, мол, ты их слила? Это так выглядит», — сказал он.

Идет ли речь о «зачистке» информационного поля

Существует, однако, альтернативная версия событий, в которой происходящее — акт зачистки информационного поля. В рамках уголовного дела дома у Собчак проходили обыски, в тот момент она находилась в Литве. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» указывал, что обыск у медиаменеджера «не связан с борьбой с преступностью», потому что журналистка «подпала под зачистку Telegram, в котором она с командой весьма успешно работает».

В августе 2023-го канал также отмечал, что Романовский и Бигаев в этом деле — «лица случайные и, конечно, никакого преступления не совершали».

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