«Творят всё»: Захарова о «фильтрации» на оставленной территории Захарова сообщила об убийствах мирного населения на территории, оставленной союзниками

Фото: Министерство обороны Украины

Солдаты ВСУ

Москва призывает государства ООН и профильные организации не допустить тяжелых гуманитарных последствий для гражданских лиц на территориях, оставленных союзными силами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, объявленные Киевом фильтрационные мероприятия на этой территории представляют собой убийства мирных граждан и абсолютное беззаконие с точки зрения гуманитарного права.

Захарова заявила, что многочисленные сообщения о фильтрационных мероприятиях, проводимых спецслужбами и вооруженными формированиями Украины, вызывают у России особую тревогу. Она подчеркнула, что через эти мероприятия сейчас проходят тысячи гражданских лиц.

Страшно представить, что сейчас с ними творят Вооруженные силы Украины. А они творят все. В первую очередь это убийства этих людей, — сказала дипломат.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Госдеп США продолжает распространять фальшивую информацию о «созданных Москвой фильтрационных лагерях» в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР. Делается это с целью дискредитации российской спецоперации на Украине.