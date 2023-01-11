Тверской суд заочно арестовал Бориса Зимина по делу о мошенничестве

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Борис Зимин

Тверской суд Москвы 11 января заочно арестовал бизнесмена и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), передает ТАСС. Постановление суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании Зимину меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — говорится в сообщении.

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия». Фонд был признан НКО — иностранным агентом и ликвидирован в 2015 году. Предположительно, что предприниматель проживает в США и Израиле. Минюст внес Бориса Зимина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в начале сентября прошлого года.

Уголовное дело в отношении Зимина может быть связано со сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar LTD. МВД объявило бизнесмена в розыск. Следствие попросило арестовать его на срок до 15 февраля 2023 года. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину.

Ранее следствие потребовало заочно арестовать основателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Адвоката Леонид Соловьев сообщил, что причиной стало нарушение издателем подписки о невыезде — он уехал в Ватикан.