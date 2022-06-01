Турция поможет России в разминировании украинских портов

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Турция окажет России помощь в разминировании украинских портов, чтобы их могли покинуть застрявшие там суда. О взаимодействии в этом вопросе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились в ходе переговоров, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Была достигнута договорённость о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда, — сказал министр.

Он добавил, что при разминировании портов со стороны Турции не должно быть попыток нанесения ущерба России или укрепления военного потенциала Украины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова помочь в сопровождении судов с зерном в международные воды, если Украина начнёт разминирование портов и займётся вопросом обеспечения условий для безопасной навигации. Он подчеркнул, что Россия не чинит препятствий к выходу судов в море.