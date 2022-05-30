Турция готова провести встречу РФ, Украины и ООН в Стамбуле

Фото shutterstock.com

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились,сообщили в канцелярии президента Турции. В ходе них турецкий лидер предложил российскому коллеге провести встречу Киева, ООН и Москвы в Стамбуле, передаёт ТАСС

Президент Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения​, — сообщили в турецкой канцелярии.

Также Эрдоган во время телефонных переговоров подчеркнул необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной. Он отметил, что важно как можно быстрее принять меры для устранения негативных последствий спецоперации и укрепления доверия.

Глава Турции ранее озвучил в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном позицию Анкары относительно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По словам Эрдогана, Турция хочет, чтобы противостояние закончилось.