Турчак: референдумы в ДНР и ЛНР обязательно состоятся Турчак: референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России состоятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Референдумы о вхождении территорий Донецкой и Луганской народных республик в состав России пройдут. В этом ни у кого не должно быть сомнений, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС. По его словам, на территории республик должны реализовываться все положения народной программы партии.

Референдум пройдет, ни для кого никаких сомнений быть не должно — это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации, — сказал Турчак.

Ранее стало известно, что глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал проведение референдума в регионе в первой половине осени. Он сказал, что голосование планируется в сентябре. 8 августа Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ.

Ранее сообщалось, что референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины, скорее всего, не пройдут 11 сентября. Их не станут совмещать с единым днем голосования. Отмечалось, что союзные войска не полностью освободили территорию ДНР.

Позже глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что дату проведения референдума о присоединении к России в регионе озвучат после того, как будет полностью освобождена территория региона. По его словам, речь идет о конституционных границах ДНР.