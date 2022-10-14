Турчак: ВС РФ сдерживают попытки прорвать оборону на правом берегу Херсона

Фото: МО РФ

Российские войска продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне, сообщил в своем Telegram-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, существует угроза затопления территории, в связи с чем очень важно организовать временный выезд людей из Херсонской области.

Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории, — написал Турчак.

Он подчеркнул, что волонтеры «Единой России» в Херсонской области, помогут жителям региона выехать в другие субъекты России, где людям будут предоставлены временное жилье и работа.

Ранее член военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов посоветовал местным жителям уехать из региона, пока ВС России и союзные войска зачищают территорию от украинских солдат и иностранных наемников. Он рекомендовал воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых в Россию, призвал жителей области к спокойствию и попросил не поддаваться панике.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы. По его мнению, людей можно направить в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край.