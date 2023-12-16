Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сказал, что члены политического объединения будут участвовать в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина в кандидаты на выборах президента в 2024 году, несмотря на то, что он решил выступить на выборах как самовыдвиженец. По словам Турчака, помогать в сборе подписей будут участники движения «Народный фронт».

Владимир Владимирович является лидером «Единой России», он создавал нашу партию. У нас завтра будет съезд, съезд единогласно поддержит выдвижение Владимира Владимировича в президенты Российской Федерации в следующем году. Для нас это понятные цель и задача. <...> «Единая Россия» как партия президента окажет всю необходимую поддержку. Мы вместе с «Народным фронтом» примем участие в сборе подписей: все наши региональные отделения, местные первички, агитационные кампания, — сказал Турчак.