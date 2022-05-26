Турчак защитил ездящих в Донбасс депутатов от нападок Володина

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина, отчитавшего депутатов за пропуск заседаний из-за поедок в Донбасс. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале партии, комментировать работу депутатов «Единой России» в Донбассе может только тот, кто был там и «пропустил ситуацию через себя».

Наши депутаты будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима жителям и Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобождённых территорий, — подчеркнул Турчак.

Он призвал не обращать внимания на заявления «ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников», .

Ранее Вячеслав Володин отчитал депутатов за пропуски заседаний совета Госдумы и выразил недовольство тем, что на заседаниях часто присутствуют не главы комитетов, а их заместители. По данным источника в нижней палате парламента, недовольство Володина может быть связано в том числе с поездками парламентариев в зону спецоперации на Украине и обеспечением безопасности. Некоторые из них не оформляют командировки надлежащим образом, не отчитываются председателю палаты о своих поездках и неясно, кто во время их отсутствия несёт за них ответственность.