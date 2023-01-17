Турчак призвал создать условия для возвращения уехавших из страны россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 17 января заявил о необходимости создания всех условий для скорейшего возвращения россиян, покинувших страну, передает РИА Новости. Он считает, что исключение должны составить те, «кто позволил себе публичные выпады» в адрес России и ее вооруженных сил.

Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких. За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал бороться за уехавших из страны россиян. Он указал на необходимость создания таких условий, чтобы уехавшие из страны люди хотели вернуться обратно без вражеского настроя к Родине.

Представитель Кремля подчеркнул, что отъезд россиян из государства — это сложный, но актуальный вопрос и необходимо понимать, кто из уехавших является врагом страны, поскольку остальная часть — граждане РФ, и они должны таковыми остаться.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом.