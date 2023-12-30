Турчак назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом Турчак: Россия не оставит без ответа обстрел Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ является терактом, который Россия не оставит без ответа, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что фракция окажет властям и жителям города всю необходимую помощь.

Созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. «Единая Россия» окажет помощь жителям, пострадавшим в результате прицельного обстрела центра Белгорода. <...> Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города. Соболезнования близким погибших и пострадавших... Этот теракт не останется безнаказанным, — написал он.

Турчак добавил, что штаб общественной поддержки в Белгороде пострадал от обстрела. Несмотря на это, волонтеры «Единой России» работают на месте происшествия и оказывают местным жителям помощь, подчеркнул он.

По последним данным МЧС России, жертвами ракетного удара по Белгороду стали 14 человек, в том числе двое детей. Число пострадавших выросло до 108, среди них — 15 детей.

Очевидец удара ВСУ по Белгороду Виталий Сочкан заявил, что центр города практически полностью оцепили. По его словам, в столице региона много раненых людей, а также сгоревших автомобилей и поврежденных зданий.