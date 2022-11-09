Турчак назвал главную цель отвода войск на левый берег Днепра Турчак: главная цель отвода российских войск на левый берег Днепра — защита населения

Главная цель отвода российских войск на левый берег Днепра — защита населения, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, необходимо время и терпение, что всегда помогало побеждать.

Главная цель сегодняшнего маневра — защита населения при максимальном сбережении личного состава. Все мы помним Мариуполь и не только его. Повторять такое нельзя. Нам нужно время и терпение — то, что всегда помогало нам побеждать. Силы, воли и боевого духа хватает сполна, — сказал Турчак.

Политик добавил, что российские военнослужащие подвергались огромному риску под Херсоном. Турчак отметил, что в любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения, а в такой ситуации удерживать оборону было бы сложно.

С другой стороны — реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих, — подытожил Турчак.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил об отводе российский войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. Также Суровикин отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

До этого замгубернатора региона Кирилл Стремоусов заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Стремоусов ранее отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.