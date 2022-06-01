Турчак: Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России. Такое же развитие событий ожидается и в ситуации с Запорожской областью, отметил он в беседе с РИА Новости.

Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир, — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что ни у кого нет сомнений, что к России присоединятся ДНР и ЛНР вместе с освобождёнными территориями. В Запорожской области, когда появится зона безопасности, должен быть организован референдум. Её жители также поддержат решение о вхождении в состав России, выразил уверенность секретарь генсовета «Единой России».

Ранее стало известно, что Андрей Турчак заявил: партия «Единая Россия» предлагает рассмотреть возможность создания особой экономической зоны в Донбассе. По его словам, в рамках экономической интеграции и восстановления Донбасса также предлагается обеспечить возврат определённой доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов.