Турчак: Донбасс и другие подконтрольные территории принадлежат России

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Андрей Турчак

Референдум о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик юридически закрепит тот факт, что Донбасс и другие подконтрольные территории уже давно являются Россией, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, которые приводит ТАСС, само проведение референдума назрело уже давно.

Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия, — сказал Турчак.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат ДНР и ЛНР. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении республик в состав России.

В свою очередь военный писатель Алексей Суконкин предположил, что референдумы послужат правовой основой для изменения статуса специальной военной операции РФ на Украине. По его словам, в случае проведения голосования в Донбассе за присоединение к РФ произойдет «переключение на полноценные боевые действия».