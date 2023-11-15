«Турбулентность будет нарастать»: Захарова о борьбе за власть на Украине Захарова: внутриполитическая турбулентность на Украине будет нарастать

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Статья главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в британском журнале Economist о провале контрнаступления и нехватке оружия для украинской армии всерьез обеспокоило киевскую верхушку, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, нет сомнений в том, что внутриполитическая турбулентность на Украине будет только нарастать.

Интервью <..> всерьез обеспокоило киевскую верхушку, которая расценила подобное вольнодумство, как проявление президентских амбиций и готовность на любые шаги, чтобы не допустить развития событий по такому сценарию. И нет сомнений в том, что внутриполитическая турбулентность на Украине будет только нарастать, — сказала Захарова.

Также, отметила она, на Западе в последнее время открыто говорят о масштабной коррупции на Украине. Скрыть размах воровства уже не получается, считает Захарова.

Скрыть размах воровства, возведенного на Украине в разряд государственной политики, не получается. Наличие проблемы все чаще стали признавать и во властных кругах, и на Западе появляются соответствующие статьи, — отметила дипломат.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья Залужного является вынужденным обращением к США из-за бездействия президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, признание главкома можно считать «сигналом о помощи» от военных.