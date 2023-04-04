«Тупоголовые исполнители терактов»: Медведев о деле Дарьи Треповой Медведев: дело Дарьи Треповой говорит о том, что оппозиционеры стали террористами

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в новой публикации в своем Telegram-канале заявил, что рядовые представители несистемной оппозиции теперь стали террористами внутри государства. Так он прокомментировал дело Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского.

Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели «честь и совесть эпохи». Оппонентов «авторитарному режиму». Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией, — написал Медведев.

Также Медведев перечислил лидеров оппозиции, которых назвал «вонючими» спонсорами «тупоголовых исполнителей терактов». Самих рядовых оппозиционеров он назвал «полудебильным расходным материалом».

Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксиво причитают: «Меня использовали». Это, вероятно, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть. Но это, конечно, не избавит материал от справедливой кары, — заключил зампред Совбеза.

Дарья Трепова, которая принесла на творческий вечер с военкором Владленом Татарским впоследствии взорвавшуюся статуэтку, сегодня была доставлена из Санкт-Петербурга в Москву. Ей предъявлено обвинение по террористической статье. При задержании 3 апреля девушка утверждала, что «ее использовали».