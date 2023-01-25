«Страшный период»: в Кремле осудили идею мощной армии для защиты Украины Песков назвал абсурдными призывы на Западе продолжать войну ради безопасности континента

Фото: МО Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным мнение о том, что безопасность Украины можно обеспечить мощной армией, ранее высказанное в газете Washington Post. По его словам, которые приводит РИА Новости, безопасность континента невозможно обеспечить, продолжая конфликт.

Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли и военной, и политической. Мы в этом глубоко убеждены, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что поставки танков Украине способны остановить наступление ВС РФ и даже вытеснить их с контролируемых территорий, «сломав хребет» российской армии без участия иностранных солдат. По его словам, российские войска планируют наступление для продвижения на востоке Украины, однако этого можно избежать, обеспечив Украину необходимым оружием и разведданными.

Грэм подчеркнул, что вторгаться на территорию России никто не собирается, однако если не поставить Россию «на место», в Европе начнутся войны, а китайцы убедятся в слабости Запада. По его словам, украинцы способны довольно быстро разобраться в любой поставляемой им системе оружия.