Тульские десантники уничтожили две группы пехоты ВСУ под Артемовском

Фото: МО Украины

Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ России успешно выявили и уничтожили две группы украинских пехотинцев на Артемовском направлении, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам представителей ведомства, которые приводит РИА Новости, солдаты противника были обнаружены с помощью беспилотника. Он же и нанес удар по группам ВСУ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что украинские военные привлекли внимание операторов БПЛА стрельбой. Они находились в опорном пункте, оборудованным в районе Артемовска. По позиции противника был нанесен удар с помощью FPV-дрона, управляемого оператором в очках виртуальной реальности.

Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно сбили 12 беспилотников украинской армии в районе Крымского полуострова. По данным МО РФ, еще один беспилотник ВСУ был уничтожен с помощью стрелкового оружия.