«Трусливые предатели»: Медведев об уехавших партнерах России Медведев назвал уехавших партнеров Россиии трусливыми предателями и алчными перебежчиками

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Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал партнеров, покинувших страну, трусливыми предателями и алчными перебежчиками. Он пожелал, чтобы «их кости сгнили на чужбине», отметив, что без них Россия стала сильнее и чище.

От нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры — и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели. Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики, пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище, — сказал Медведев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о тех, кто уехал из России и «поливает» ее из-за рубежа, приведя слова экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались». Она также заявила, что большинство уехавших в итоге вернутся в страну.

В свою очередь сенатор Андрей Климов отметил, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут попасть под закон об иноагентах. Он уточнил, что речь идет о лицах, которые для въезда в другие страны подписывали бумаги с осуждением СВО.