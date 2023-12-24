«Трудно переоценить ваш вклад»: Путин поздравил Алиева с днем рождения Путин отметил заслуги Алиева в союзе Москвы и Баку

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

резидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (слева)

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, передает Кремль. Глава государства подчеркнул, что политик по праву пользуется высоким уважением как в республике, так и за рубежом, а его вклад в развитие союзнических отношений между странами трудно переоценить.

Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами, — отметил Путин.

Президент выразил надежду, что Россия и Азербайджан будут продолжать конструктивный диалог и тесную совместную работу. Он также пожелал коллеге крепкого здоровья и благополучия, передав «сердечный привет» и его семье.

Ранее российский президент провел переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Главы государства обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также обменялись новогодними поздравлениями. Кроме прочего, Путин пригласил венесуэльского президента посетить Россию в следующем году.