Украинские националистические организации «С-14», «Добровольчий рух» и «Черный комитет» признаны террористическими в России, сообщили в Росфинмониторинге.
Общественная организация СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14; Основа Майбутнього; Слава и Честь); националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв); националистическая группировка «Черный комитет»* (Чорний Комiтет), — следует из данных базы Росфинмониторинга.