Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазировали в Калининградскую область Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

МиГ-31И

Три истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области в рамках стратегического сдерживания, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что во время полета самолеты отработали взаимодействие с истребителями 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтфлота.

На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал», — отметили в Минобороны.

Ранее командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Дронов заявил, что истребители МиГ-31И, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», успешно применяются в спецоперации на Украине. Полк с «Кинжалами» вошёл в состав дальней авиации в 2021 году, отметил он.

До этого профессор, эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер заявил, что Великобритания будет уязвимой в случае нанесения ударов российским гиперзвуковым комплексом «Кинжал». По его словам, у Лондона нет возможности перехватывать подобное оружие, а руководство Британии с начала холодной войны полагалось исключительно на сдерживание из-за высокой стоимости разработок в области активной противоракетной обороны.