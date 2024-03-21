Три беспилотника ВСУ сбиты над российским регионом Минобороны РФ: над Крымом силами ПВО сбиты три украинских беспилотника

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Летательные аппараты самолетного типа были уничтожены примерно в 15:00 мск.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым, — сказано в публикации.

Утром 21 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным Минобороны РФ, над регионом были уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». При атаке пострадали минимум пять человек и здание местного спорткомплекса.

До этого военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, снятое во время атаки беспилотных летательных аппаратов на город Энгельс в Саратовской области. Кадры были получены с камеры одного из домофонов. На них слышны звуки сирены и взрывов в городе.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 20 марта Вооруженные силы Украины попытались ударить по объектам на территории Белгородской и Саратовской областей с помощью пяти беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, это были БПЛА самолетного типа. Вражеские беспилотники были уничтожены в небе над регионами дежурными средствами противовоздушной обороны, один — над Белгородской и четыре — над Саратовской областью.