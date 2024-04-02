«Тревожный сигнал»: Песков об обнаружении взрывчатки в грузе с иконами Песков: обнаружение взрывчатки в грузе с иконами говорит о терроризме Киева

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Обнаружение взрывчатки в грузе с иконами, направлявшимися в Москву с Украины через европейские страны, говорит о террористических методах, к которым прибегает Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее тревожным сигналом.

Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим, — сказал он.

Ранее ФСБ показала кадры досмотра и изъятия икон с Украины, с которыми контрабандным путем пытались доставить в Россию взрывчатку. Возбуждено дело по статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Организаторы и соучастники будут объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что использование икон в качестве оружия — настоящее богохульство. Однако, отметил он, это вполне ожидаемо от тех людей, кто ведет борьбу с каноническим православием и для которых религиозные символы являются лишь средством для этого.