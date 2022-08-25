«Третьего не дано!»: Медведев о сценариях развития ситуации на Украине Медведев заявил, что Россия на Украине достигнет всех целей СВО или Киев ждет переворот с признанием итогов спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Грядущие события на территории Украине имеют лишь «полтора сценария», написал в своём Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Россия на Украине достигнет всех целей СВО или Киев ждет переворот с признанием итогов спецоперации. При этом он добавил латинскую фразу «Tertium non datur!» («Третьего не дано!»)

Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur! — написал Медведев.

Он добавил, что аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. П о его словма, прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада, но на самом деле все это «вранье чистой воды» и демагогия для обработки электората.

Все все понимают. Но отрабатывают роли, — резюмировал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что страны Запада не смогут дать никаких гарантий безопасности Украине, поскольку это будет равно самоубийству. Он подчеркнул, что это «прямой результат» специальной военной операции. Бывший президент России уверен, что даже Соединенные Штаты не смогут предоставить никаких гарантий безопасности Украине, поскольку американцы «работают только на себя».