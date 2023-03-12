В Госдуме предложили наказывать треш-стримеров по УК РФ Депутат Метелев заявил о планах ввести уголовную ответственность для треш-стримеров

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Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы и ввести уголовное наказание для треш-стримеров за распространение контента, демонстрирующего особую жестокость или издевательства, сообщили РИА Новости в аппарате парламентария. Поправки в КоАП РФ предусматривают увеличение штрафов до 200 тысяч рублей для физлиц и до миллиона рублей — для юрлиц, а также конфискацию техники для съемок. Отягчающим обстоятельством при этом может стать ведение онлайн-трансляции.

Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ, наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях. Внесение изменений в КоАП в части ужесточения наказания за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, влечет наложение штрафа в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов, — сообщили в пресс-службе Метелева.

Готовящийся законопроект включает и ряд других решений по треш-стримерам, добавил он. В частности, в случае повторных нарушений предлагается повышать размеры штрафов за такие стримы в несколько раз.

Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже, — говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Метелев предложил создать реестр треш-стримеров, который мог бы вести Роскомнадзор. Нарушителей, включенных в реестр, предлагается лишать доступа к интернету.

Поправки готовятся и в отдельные акты. Например, в закон «О СМИ» могут включить запрет на распространение информации о нарушителях, включенных в реестр, а также о произведенных ими материалах, уточнили в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике. А поправку о прекращении оказания услуг связи абоненту предлагается внести в закон «О связи».

Ранее сенатор Алексей Пушков призвал не приглашать треш-стримеров на телевизионные ток-шоу. Пушков сообщил, что направил соответствующее обращение руководителям телекомпаний с просьбой не допускать появления таких лиц в эфире.