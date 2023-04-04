Треш-стримеров предложили наказывать за преступления жестче остальных В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказаний за преступления для треш-стримеров

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Ведение онлайн-трансляций и блогов с демонстрацией особой жестокости и издевательств может стать отягчающим обстоятельством при выборе наказания для совершивших преступления россиян, законопроект с соответствующими поправками был внесен в Госдуму, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Инициатива будет рассмотрена 4 апреля на думском заседании.

Дополнительно вводится новое обстоятельство, отягчающее наказание: совершение преступления в целях распространения в интернете фото- и видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью и издевательствами, — говорится в тексте законопроекта.

Также депутаты Госдумы из комитета по молодежной политике предложили дополнить статьи Уголовного кодекса о побоях, истязаниях, похищениях людей и незаконном лишении свободы пунктом о публичной демонстрации злодеяний. По мнению членов ГД, это обстоятельство также должно стать отягчающим.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних следует ввести наказание до двух лет лишения свободы или штраф до двух млн рублей. По его словам, такие нормы необходимо закрепить в УК РФ.