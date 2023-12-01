Треш-стримеров будут наказывать крупными штрафами Сенаторы планируют внести в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа российских сенаторов и депутатов внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение наказания за проведение треш-стримов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление одного из авторов документа сенатора Александра Башкина. По его словам, законопроект внесут в нижнюю палату парламента уже на следующей неделе.

На следующей неделе планируем вносить [законопроект], — заявил он.

Авторы инициативы предлагают наказывать организаторов треш-стримов штрафами в размере до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества. Кроме того, виновным могут назначить наказание в виде запрета на пользование интернетом. В случае совершения уголовного преступления проведение треш-стрима может стать отягчающим обстоятельством, рассказал председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев. Отмечается, что правительство России поддержало данный законопроект.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что стримы в интернете, демонстрирующие насилие и неподобающее поведение, должны попасть под запрет. По его словам, такие меры необходимо принимать по отношению к любому подобному контенту, унижающему человеческое достоинство.