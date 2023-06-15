Треш-стримеров хотят штрафовать на 600 тысяч рублей Депутат Метелев призвал штрафовать треш-стримеров на сумму до 600 тысяч рублей

Фото: shutterstock.com

До конца весенней сессии в Госдуме может появиться законопроект, который вводит наказание за демонстрацию противоправных действий в Сети. Наказание за это может составить до 600 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на соавтора документа — главу думского комитета по молодежной политике Артема Метелева. Инициатива направлена на так называемых треш-стримеров, которые набирают просмотры за счет опасного, унизительного и шокирующего контента.

Мы вводим отдельный квалифицирующий признак в ряд статей Уголовного кодекса, связанный с треш-стримом, вводим отягчающие обстоятельства. Если человек совершает преступление с использованием интернета в целях демонстрации и распространения контента — это отягчающее обстоятельство, ответственность будет выше, — пояснил депутат.

В случае повторного нарушения для блогеров планируют предусмотреть уголовное наказание.

В апреле 2023 года 63% из восьми тысяч опрошенных в рамках совместного исследования федеральных органов исполнительной власти и Госдумы поддержали идею законодательного изменения, вводящего запрет на треш-стримы. Около 50% респондентов уверены, что данные выступления чрезвычайно опасны.