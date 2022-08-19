Трех жителей Москвы уличили в финансировании ВСУ ФСБ уличила трех жителей Москвы в финансовой поддержке ВСУ

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Региональное управление ФСБ по городу Москве уличило трех жителей столицы в переводах денег украинскому фонду, который обеспечивает украинских военных беспилотниками и тепловизорами. Им грозит до 20 лет тюрьмы по статье о госизмене, передает РИА Новости

УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлены граждане РФ, намеревавшиеся совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России «Государственная измена», — сообщается в пресс-релизе.

В силовом ведомстве отметили, что жители Москвы во время проведения военной операции переводили средства на счета благотворительного фонда «Вернись живым», который с 2014 года оказывает поддержку бойцам ВСУ и предоставляет им беспилотные летательные средства, тепловизоры и приборы ночного видения. Кроме этого фонд финансирует обучение новобранцев.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодарском крае россиянина, который являлся агентом Службы безопасности Украины и занимался шпионажем в пользу Киева. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили российского офицера по статье о госизмене. Суд признал его виновным в сотрудничестве с военной разведкой Украины и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.