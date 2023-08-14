Трех военачальников ВСУ объявили в розыск в России МВД объявило в розыск трех командиров ВСУ, обвиняемых в обстрелах Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России внесло в базу разыскиваемых лиц трех украинских военачальников. Им заочно предъявлены обвинения в обстрелах населенных пунктов Донбасса, в результате которых погибли и получили ранения более 100 человек.

Речь идет о начальнике объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрее Ковальчуке, бывшем командующем десантно-штурмовыми войсками Евгении Мойсюке, также экс-командующем оперативно-тактической группировкой «Восток» Игоре Палагнюке.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в карточках, которые МВД завело на украинских военных.

Ранее сообщалось, что СКР предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко. Ведомство считает его ответственным за атаки на населенные пункты республик Донбасса. По версии СКР, в результате решений Попко погибли и были ранены более 180 граждан, включая детей и подростков.

В мае МВД объявило в розыск трех украинских генералов: первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и замкома Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко. Их обвиняют в гибели более 500 жителей Донбасса.