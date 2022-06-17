«Требует внимания»: Песков о наделении Украины статусом кандидата в ЕС Песков: наделение Украины статусом кандидата в члены ЕС требует повышенного внимания

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Рекомендация Еврокомиссии (ЕК) о наделении Украины статусом кандидата в члены Евросоюза (ЕС) требует повышенного внимания со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По словам Пескова, в Европе происходят дискуссии на предмет повышения оборонного потенциала ЕС.

Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссиях на предмет усиления оборонной составляющей ЕС. Поэтому там разные происходят трансформации, которые мы наблюдаем, — сказал Песков.

Ранее Bloomberg узнал о том, что ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В агентстве уточнили, что лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23–24 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза для Украины. Глава правительства Германии Олаф Шольц в свою очередь подчеркнул, что Украина давно является полноценным членом европейской семьи, а потому нужно предоставить ей и официальный статус.