«Трампа считают бессмертным»: Захарова о делах против экс-президента США Захарова: обвинения против Трампа — это проявление абсурда либеральной диктатуры

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа являются проявлением абсурда либеральной диктатуры, сообщила NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе ПМЭФ. Она добавила, что грозящий Трампу срок в 400 лет тюрьмы свидетельствует о страхе перед ним в Вашингтоне.

Это можно прокомментировать как «демократия в разливе либеральной диктатуры». А что касается 400 лет — видимо, потому они его и боятся, потому что считают бессмертным. Такие чудеса и мистификации мы будем видеть все чаще. Это делается не для защиты национальной безопасности. Они готовы идти навстречу тотальному безумию и абсурду, лишь бы только эта либеральная диктатура не закончилась. Потому что внутри большие деньги, — сказала она.

Федеральный суд США предъявил бывшему главе государства обвинения по 38 пунктам, в том числе в незаконном хранении секретных документов, даче ложных показаний и заговоре с целью препятствования правосудию. Совокупно бывшему главе Белого дома грозит до 400 лет лишения свободы.

Сам Трамп вину не признал и обвинил президента США Джо Байдена во взяточничестве. По мнению политика, дело против него представляет собой попытку отвлечь общественность от причастности действующего американского лидера к коррупционной схеме.