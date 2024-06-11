«Трагедия народа»: сенатор об избиении женщин военкомами на Украине Сенатор Джабаров: украинские матери и жены не хотят отпускать мужчин в зону СВО

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Избиение женщин военкомами на Украине является трагедией всего народа, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор отметил, что украинские жены и матери не хотят отпускать мужчин в зону спецоперации ВС России. Он уверен, что недовольство властью среди населения Украины сохранится из-за нападений на женщин.

Это страшно, трагедия настоящая. Трагедия украинского народа. Украинские солдаты, их жены, матери не хотят отпускать детей туда, это бойня. Там фактически идет уничтожение мужчин и всех, кто может держать оружие в руках, независимо от возраста и состояния здоровья. Из-за таких ситуаций, когда избивают женщин, недовольство властью на Украине будет нарастать, — пояснил Джабаров.

По словам сенатора, Украина выбрала войну вместо того, чтобы заключить мировое соглашение, проект которого был практически готов. Джабаров выразил уверенность, что для украинских властей, готовых на любые жертвы в угоду США, все заканчивается печально.

Закончится это все очень печально для нацистского режима [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), который уже не считает потери и готов поставить последнего украинца, лишь бы угодить американцам, — подытожил сенатор.

Служба безопасности Украины ранее сообщила, что подозревает администратора Telegram-канала в «сливе» информации, где в Винницкой области сотрудники военкоматов раздают повестки. Обвинения предъявлены 30-летнему местному предпринимателю. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.