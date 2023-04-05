Раздел «Википедии» об общественных науках захвачен «тоталитарной сектой либералов», заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя призывы блокировать ресурс в России. По его словам, она почти полностью захватила модераторский коллектив открытой энциклопедии, нарушив при этом многие правила площадки. При этом даже если создать российский аналог «Википедии», данная «секта» может перехватить контроль и над ней, предупредил парламентарий.

Когда речь идет об общественных науках — экономика, политика, история — в этих вопросах «Википедия» практически полностью нафарширована фантазиями тоталитарной секты либералов. Более того, известно, что, по крайней мере в английской и русской части «Википедии», эта секта практически полностью захватила модераторский коллектив, отметил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что создать российскую «Википедию» несложно, поскольку «движок» ресурса, представляющий из себя систему программ для обеспечения его работы, находится в свободном доступе. Однако проблема заключается в модерировании новой площадки и обеспечении достоверности предоставляемых данных.

Проблема в другом — как предотвратить очередной захват новой энциклопедии все той же тоталитарной сектой либералов, ну или еще какой-нибудь тоталитарной сектой — как говорится, хрен редьки не слаще, — подчеркнул Вассерман.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что интернет-энциклопедию «Википедия» нужно как можно быстрее закрыть. По его словам, этот ресурс является идеологическим и политизированным. Он добавил, что на сайте содержится много искаженной информации о политике и истории.

 