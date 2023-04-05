«Тоталитарная секта либералов»: Вассерман о блокировке «Википедии» Депутат Вассерман: модераторский коллектив «Википедии» захвачен «тоталитарной сектой либералов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Раздел «Википедии» об общественных науках захвачен «тоталитарной сектой либералов», заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя призывы блокировать ресурс в России. По его словам, она почти полностью захватила модераторский коллектив открытой энциклопедии, нарушив при этом многие правила площадки. При этом даже если создать российский аналог «Википедии», данная «секта» может перехватить контроль и над ней, предупредил парламентарий.

Когда речь идет об общественных науках — экономика, политика, история — в этих вопросах «Википедия» практически полностью нафарширована фантазиями тоталитарной секты либералов. Более того, известно, что, по крайней мере в английской и русской части «Википедии», эта секта практически полностью захватила модераторский коллектив, — отметил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что создать российскую «Википедию» несложно, поскольку «движок» ресурса, представляющий из себя систему программ для обеспечения его работы, находится в свободном доступе. Однако проблема заключается в модерировании новой площадки и обеспечении достоверности предоставляемых данных.

Проблема в другом — как предотвратить очередной захват новой энциклопедии все той же тоталитарной сектой либералов, ну или еще какой-нибудь тоталитарной сектой — как говорится, хрен редьки не слаще, — подчеркнул Вассерман.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что интернет-энциклопедию «Википедия» нужно как можно быстрее закрыть. По его словам, этот ресурс является идеологическим и политизированным. Он добавил, что на сайте содержится много искаженной информации о политике и истории.