«Тоскует по гонорарам»: Милонов об «исправлении» Моргенштерна Милонов заявил, что Моргенштерн исправился ради возвращения к заработкам в РФ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с 360.ru выразил сомнение в искренности «исправления»» рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, тот тоскует не по России, а по прежним гонорарам.

То, что он сейчас делает, не какие-то искренние вещи. Это просто решение коммерческих вопросов. Нельзя же вестись настолько наивно на эту удочку и полагать, что человек вдруг из того уродства, которое он представлял, стал нормальным. <…> Он тоскует по гонорарам, которые получал, — объяснил парламентарий.

Милонов отметил, что рэпер вынужден корректировать свою позицию.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что некоторые россияне стали употреблять наркотики из-за влияния рэпера Алишера Моргенштерна. Так он отреагировал на предложение движения «Зов народа» снять с исполнителя статус иностранного агента.