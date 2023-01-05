«Тоска не давала ему покоя»: Кадыров вернул пса с «Азовстали» хозяйке Кадыров сообщил о возвращении спасенного в «Азовстали» питбуля его владелице

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Питбуля, спасенного летом с территории промышленного комплекса «Азовсталь» в Мариуполе, вернули хозяйке, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он рассказал, что собака начала сильно тосковать, а хозяйке ее передал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Кадыров пояснил, что владелицей питомца является Ирина Сирик, сдавшаяся в плен в Мариуполе и переданная украинской стороне в рамках обмена.

После полного освобождения Мариуполя он был перевезен в Чеченскую Республику, где нашел себе временное пристанище вдалеке от ужасов войны и даже обзавелся новым прозвищем Борз. Тем не менее тоска по своей хозяйке не давала ему покоя. <...> Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев, — сказал глава Чечни.

В своем Telegram-канале он предположил, что многие могут подумать «о подарке противоборствующей стороне», однако его позиция по вопросу военнопленных осталась неизменной. Он подчеркнул, что животные не должны страдать из-за политических разногласий.

31 декабря в Минобороны РФ сообщили, что с территории Украины на родину из плена возвращены 82 российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что военным грозила смертельная опасность. Освобожденных россиян доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.