Торговый центр «Черемушки» в Москве передали в доход государства

Фото: onstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Торговый центр и бизнес-центр «Черемушки»

Торговый центр и бизнес-центр «Черемушки» в Москве переданы в доход государства, сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ (ФССП РФ). Имущество принадлежало бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Как отмечается, изъятие произошло в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда, передает РИА Новости.

В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра «Черемушки», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, — говорится в сообщении.

Ранее в собственность государства перешли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон» на Охотном Ряду в Москве. Объекты также принадлежали Хотину.

В марте Хотин получил девять лет колонии общего режима. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по делу о растрате более 23 млрд рублей. По версии обвинения, Хотин похитил деньги вкладчиков банка в 2014 году и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.

До этого суд признал Хотина виновным по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскал с него более 192 млрд рублей. Суд доказал, что Хотин и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.